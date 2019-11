Capsules for teams in Cleveland, Gaston and Lincoln counties as well as Clover for the 2019-20 boys basketball season.

BIG SOUTH 3A

Ashbrook

Coach: Richard Carsner

Last year’s record: 16-11 (10-4)

Key returnees: James Dotson (Sr.), Shemar Adams (Sr.), Jourdan Watkins (Sr.), Brandon Rainey (Sr.), Takim Bond (Sr.)

Key additions: Ben Carpenter (Jr.), Matthew Jackson (So.), Jamarie Thompson (So.), Shykes Danders (So.)

Crest

Coach: Brad LeVine

Last year’s record: 14-13 (7-7)

Key returnees: Mari Adams (So.), Caleb Borders (Jr.), Jadin Merritt (Jr.)

Forestview

Coach: Chris Rayfield

Last year’s record: 7-17 (5-9)

Key returnees: Logan Botts (Sr.), Jamarion Dawkins (Jr.), Ayonta Griggs (Sr.), Reaglen Miller (Sr.), John Martin (Sr.), Graham Wiggins (Sr.), Christian Williams (So.)

Hunter Huss

Coach: Walt Wallace

Last year’s record: 20-7 (10-4)

Key returnees: Deneil Mackins (Sr.), Dontavious Nash (Jr.), Trent Ostrander (Sr.), Zo Wallace (Sr.), Niko Huitt (Sr.), Adriel Phillips (Jr.), Malik Corry (Jr.), Jordan Neal (Sr.)

Key additions: Tyrese McNeal (Sr.), Ladarrian ‘LA” Adams (Sr.), Anthony Bradley (Sr.), Ja’Meen “J.J.” Moore (Fr.)

Kings Mountain

Coach: Grayson Pierce

Last year’s record: 21-7 (13-1)

Key returnees: Kobe Paysour (Jr.), Isaiah Tate (So.), Orlando Odums (So.), Rasheem Hughes (Sr.), Silas Price (Sr.), Titus Clark (Sr.)

Key additions: LT Thomas (Jr.), Greg Brockington (Jr.), Weston Hughes (Jr.), Marcus Odums (Jr.)

North Gaston

Coach: Jason Tant

Last year’s record: 12-13 (8-6)

Key returnees: Jackson Finger (Sr.), Alex Nail (Sr.), Bryson Walker (Jr.), Alex Shrader (Sr.)

Stuart Cramer

Coach: Brad Sloan

Last year’s record: 3-20 (2-12)

Key returnees: Brenton Elliott (So.), Derek Bradley (So.)

Key additions: Will Kelly (So.)

SOUTHWESTERN 2A

Burns

Coach: Thurman Geter

Last year’s record: 3-19 (1-13 Big South 3A)

Key returnee: Byron Hopper (Sr.)

East Gaston

Coach: Eugene Farrar

Last year’s record: 8-16 (2-8)

Key returnees: Cutler Theel (Sr.), Mason Price (Sr.), Miles Bolin (Sr.), Gabriel Grady (Sr.)

Key additions: Caleb Burr (Jr.)

Shelby

Coach: Aubrey Hollifield

Last year’s record: 23-6 (9-1)

Key returnees: Elijah Borders (Jr.), Deshaun Christopher (Sr.), Jack Hollifield (Jr.), Isaiah Bess (Sr.), Jahari Mitchell (Sr.)

South Point

Coach: Kody Kubbs

Last year’s record: 15-12 (5-5)

Key returnees: Logan Threatt (Jr.), Ayden Baker (Sr.), Cam Dyer (Sr.), Grayson Hansen (Sr.)

Key additions: Nate Natale (Sr.), Cooper Ray (So.)

SOUTH FORK 2A

East Lincoln

Coach: Jon Hancock

Last year’s record: 29-3 (13-1)

Key returnees: Justin Kuthan (Sr.), Myles Adams (Sr.), Jeremiah Jones (So.), Drew Bean (So.)

Lincolnton

Coach: John Cloninger

Last year’s record: 10-15 (6-8)

Key returnees: Davis Grooms (Sr.), Dejarris Gash (Sr.)

North Lincoln

Coach: Dennis Frye

Last year’s record: 8-15 (4-10)

Key returnees: Matt Regan (Sr.), Will Dedmon (Sr.), Cole Seagle (Sr.)

Key additions: Aidan Callahan (Sr.), Jack Waggoner (So.)

West Lincoln

Coach: Chad Wright

Last year’s record: 0-24 (0-14)

Key returnees: Chevy Short (So.), Judd Harrelson (Jr.), Daniel Wesson (Sr.)

SOUTHERN PIEDMONT 1A

Bessemer City

Coach: Danny McDowell

Last year’s record: 14-11 (5-5)

Key returnees: Justice Davis (Sr.), Ben Byers (Sr.)

Key addition: Randall Pettus (Fr.)

Cherryville

Coach: Scott Harrill

Last year’s record: 20-6 (8-2)

Key returnees: Lane Harrill (Sr.), Lavontae Hughes (Jr.), Dylan Harden (Sr.)

Highland Tech

Coach: Forshee Blair

Last year’s record: 10-14 (2-8)

Key returnees: Kobe Christian (Sr.), Will Porter (Sr.), Eugene Reynolds (Sr.)

Lincoln Charter

Coach: Brad Gabriel

Last year’s record: 24-6 (9-1)

Key returnees: Axel Holm (Sr.), Sam Cogan (So.), Troy Fulton (Jr.), Camden Bush (Sr.)

Key additions: Anthony Davis (Sr.)

Piedmont Community Charter

Coach: Dwayne Prioleau

Last year’s record: 2-20 (2-8)

Key returnees: Vincent Davis (Sr.), Abe Daniels (Jr.), Akiem Hudson (Sr.)

OTHERS

Clover

Coach: Bailey Jackson

Last year’s record: 12-13 (0-8 S.C. Region III-5A)

Key returnees: Markus Nastase (Sr.), Zion Robbins (Sr.)

Gaston Christian

Coach: Josh Gross

Last year’s record: 11-11 (1-6 NCISAA Metrolina Athletic Conference)

Key returnees: Conner Gillis (Sr.), Marley Gordon (Sr.), Michael Peters (Sr.), Cody Chapman (Jr.), Blake Lanier (Sr.)

Gaston Day

Coach: Trent McCallister

Last year’s record: 16-8 (5-2 NCISAA Metrolina Athletic Conference)

Key returnees: Dean Hunter (Jr.), Jackson Crump (So.)

Key addition: Chris Britt (Jr.)

Mountain Island Charter

Coach: Robert Price

Last year’s record: 17-8 (10-4 PAC 7 1A)

Key returnees: Demetrius Washington (Sr.), Gabe Stephen (Jr.), Anthony Phillips (Sr.), Marquis Williams (Jr.), Najee Steward (Jr.)