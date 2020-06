Editor’s note: The Courier-Tribune is proud to honor the Class of 2020 and our area schools throughout the month of June. Join us in celebrating the graduates of Trinity High School.

Class officers:

Student body president: Sophia Zheng

Senior class president: Addison Parrish

Senior class vice president: Kenyon Crotts

Co-secretary and treasurer: Maggie Anthony and Abbigail Neal

Junior Marshals:

Addie Pendry, chief marshal

Abrar Ahmed

Hifza Alam

Josue Ascencio

Madison Bullion

Leah Cabiness

Kacey Fulcher

Elizabeth Helsabeck

Thuy Ho

Emily Nguyen

Class of 2020:

Victoria Alexandra Marie Abate

Thomas Wesley Adams

Iman Zohra Akhtar

Christian Noah Allen

Uzair Amin

Maggie Ruth Anthony

Bibi Areeba

Jesalyne Asucena Arellano

Ishah Noor Arshad

Taskeen Asif

Cody Allen Barker

Antonio D'Angelo Barnes

Kirsten Taylor Bazen

Darren Tang Be

Abigail Iris Bellamy

Mallory Kae Bennett

Courtney Lynn Bivins

Noah Lawrence Black

Faith Mikinley Taylor Bogue

Mavrick Kyncade Bottoms

William David Boyd

Jermell Darion Brockington

Raye Dylan Brooks

Noah Miles Brown

Jeremy Miguel Bustamante

Daniel James Butler

Kendall Gail Butler

Kobe Macayle Byers

Jeremy Paul Cain

Grace Mason Canoy

Justin Gage Carmichael

Tucker Ryan Case

Jadabliss Varack Chap

Marjorie Climaco Barahona

Kyrianne Hope Cook

Thomas James Cooke

Amity Starr Cranford

Chad Anthony Craven Jr.

Hunter Britt Crotts

Kenyon Hudson Crotts

Ruth Naomi Cruz

Jeremy Seth Davis

Jenny Diaz Quintero

Daniel Mark Dockery

Leonel Dominguez

Allen Ean

Madison Lee-Taylor Eddins

Clyde Evan Efird

Gavin Reece Foster

Tanner James Fry

Morgan Nicole Gallimore

Jonathon Ray Galvez

Macy Logan Gantt

Luke Alan Gentry

Jocelyn Kay Glasgow

Mackenzie Marie Glover

Abigail Elizabeth Goss

Molly Emma Graves

Caleb Lemar Green

Jorge Nestor Gregg

Dakota Jarrell Grimsley

Makala Ida Hall

Laura Andrea Hardin

Buddy James Harp

Ahmar Hayat

Fahad Hayat

Caitlin Nicole Hazel

Tyler Holland Helmstetler

Kara Elaine Henderson

Bryan Hernandez

Caden Eric Heugly

Timothy Joseph Austin Hill

Heaven Angelica Horne

Ariba Hussain

Tooba Ikram

Ryan Bryce Ingram

Alina Ishtiaq

Nicholas Gage Jacobs

Omer Jamil

Peyton Alexander Johnson

Alexander Kristian Jones

Mason Daniel Jones

Jessica Juarez-Jimenez

Sara Rubinah Khan

Tori Gray Kirkman

Marley Jane Koons

Skylar Olivia LaPradd

Kevin Le

Samantha Nicole Leonard

Lanesha Di'Chon Lindsay

Zoe Amanda Linville

Lauren LeAnne Locklair

Michael Eugene Lopez

Dylan Shawn Mackert

Delyla Vivian Makki

Sierra Ranee Makupson

Amna Rehman Malik

Leslie Martinez

Damion Scott McCafferty

Brittney Nicole McCoy

Jackson Davis McCroskey

Nicholas Simon McDonald

Timothy Ryan McDonald

Trenton Peter McLean

Meggan LilyAuna McLellan

Austin Collin McPherson

Ryan Julia McQueen

McKinley Nicole Miller

Morgan Mitchell Miller

Nicole Grace Miller

Christopher Dresden Mullins

Husna Nasir

Sana Nasir

Abbigail Kaelene Neal

Tuan Anh Nguyen

Salih Noor

Elizabeth Ontiveros Hernandez

Anna Leigh Orozco

Travis Blake Oxendine

Addison Grace Parrish

Landie Kari Patrick

Kaitlin Mekenzie Lee Pendland

Travis Aaron Pendry

Meghan Hope Popecki

J'Rod Antonio Pratt

Kornasha De'Chelle Preston

Megan Lynn Price

Lesly Ramirez Olguin

Sherilyn Reyes

Skylar Austin Richardson

Orren Douglas Rivers

Lauren Haleigh Roberts

Kenneth Dwayne Rowland

Yeshua Emanuel Rustrian

Chris Leon Rutayisire

Jorge Alfredo Sanchez

Umer Sarwar

Rylee Elizabeth Schofield

Kaitlyn Elizabeth Sessions

Jon Aidan Shean

Emily Diane Sheffield

Shelby Anne Shepard

Deanna Elizabeth Shirah

Colby Jackson Short

Sydney Daryn Skeen

Camryn Amaya Smith

Cole Reagan Smith

Kareem Anthony Smith

Robert Maurice Smith

Harley Makayla Sports

Hannah Dianne Stanley

Makayla Lynn Steffey

Ethan Tucker Stepp

Adessa Nicole Stevenson

Kloe Hope Strickland

Ian Thomas Studebaker-Worley

Madeline Rose Stutts-Shipley

Keri Nichole Tart

Makayla Brooke Tucker

Payton Grace Van Zee

Clancy Rebeca Vasquez

Holden Garner Vick

Chase Alexander Wade

Brandon Lee Wagner

Amy Lynn Ward

Courtney Nichole Watson

Cameron Noah Winfrey

Mercedes Lynn Wright

Sophia Zheng