Onslow Early College High School principal's list
Sixth grading period
Freshmen: Anna Catherine Beachy, Julia Eesley, Jessica Housel, Morgan Humphrey, Sophia Lavigne, Quianna Oliver, Juan Palacios Contreras, Sara Tutherow, Paxton Wilke, Vivian Winter-Hernandez, Andrew Zonneveld.
Sophomores: Jake Gump, Jordan Harrison, Jordyn Howard, Jalen Lucas, Tanner Murray, Jaida Ortiz, Alyssa Sabella, Elizabeth Smith, Cody James.
Honor roll
Freshmen: Alexa Addison, Vanessa Bailey, Gabrielle Boutall, Alexis Caulfield, Destiny Centeno, Sabryna Gromley, Sam Gump, Stephanie Hernandez, Ayden Kay, Zeplyn Kelley, Aidan Miller, Jacob Moats, Claire Nunemacher, Rhiannon Osborne, Ryan Perez, Ashley Pierce, Sarah Simmons, Jack Smith, Ryleigh Taylor, Asrar Turja, Alyssa Young.
Sophomores: Malachi Blanchard, Colin Davis, David Drafton, Anais Hawkins, Keyshawn Henry, Jolene Hutcheson, Johnny Jackson, Kara James, Javier Lucio, Elise Machado, Ben Mowell, Tea Northern, Joshua Patterson, Amani Petway, Daniel Santiago, Amanda Sierra, William Smith, Matthew Steffee, Jenna Turner, Devin Vines, Conner Walston, Coy Washington, Jack Wilds, Emma Wille, Ryan Wille.
Stateside Elementary School principal’s list
Fourth grading period
Third grade: Olivia Arnwine, Emmalin Blackwell, Alex Borden, Logan Colehower, Parker Dilsaver, Adam Fletcher, Abigail Graham, Tiana Lee, Vivian Luft, Chase Marcum, Paris McAllister, Jordynn McNair, Mackenzie Moore, Connor Ray, Emily Rowlett, Eliason Towery.
Fourth grade: Taya Adair, Omar Rodriquez Aguirre, Cyra Andrews, Ashlyn Blackwell, Anthony Bonin, Jacob Carver, Connor Coker, Maddie Colton, Max Crandall, Madison Curcio, Elijah Greer, Lukas Justice, Yusef Manigault, Hunter Martin, Rayne Munoz, Isabella Smith, Colin O’Toole, Daniel Olander, Mariah Pereira, Z’riyah Prayer, Jelaiyah Quattlebaum, Doc Rains, Michael Reid, Elijah Smallwood, Kazu Turner, Brantley Warren.
Fifth grade: Allison Beaty, Anthony Davis, Eric Foxworth, Elizabeth Graham, Liberty Gregoli, Ryan Hanks, Tyler Hassel, Olivia Hecht, Tyler Herald, Chloe Hubble, Caroline Jackson, Tamara Lee, Torrie McAllister, Madeline Moore, Sam Myer, Jayden Ortega, Kamiya Parker, Kayleigh Ramirez, Pacey Rice. Alexis Rowland, Alexis Schooler, Vasco Sutton, Yeira Torres, Xander Taylor-Whaley, Cora White, Megan White.